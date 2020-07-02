单亲妈涉三次掴女佣脸被控

（早报讯）单亲妈妈怀疑女佣弄坏她的丝绸和服，出手掴女佣，今早求情称前夫没有支付生活费，需要独自照顾两孩子，不想要坐牢。

被告是35岁的海蒂（译音），她面对三项蓄意伤人的罪状。受害人是34岁德尼，案发时是被告的女佣。

案情显示，女佣在2018年6月26日向职总家庭佣工中心（CDE）寻求援助，指雇主自2017年6月开始拖欠她每个月670元的薪水，拖欠一年。此外，在她为雇主工作期间，雇主也曾在一些场合掌掴她。

调查显示，被告于2018年4月某一日，下班回家时发现自己一件丝绸和服损坏。她质问女佣，不过女佣声称不是她弄坏。尽管如此，被告还是出手掌掴。

被告承认三次掌掴女佣左脸颊。女佣过后没有寻求医疗护理。除了被打三次以外，被告之后也付所有拖欠的工资。女佣不再为她工作。

今早被告出庭有意认罪，她求情时称自己是一名单身妈妈，独力抚养两个孩子，前夫已另组家庭。由于前夫也没有支付他们的生活费，自己需要照顾两个孩子，不想坐牢，希望法官轻判。

她指出，女佣为她工作8年，自己从来没有虐待她，而女佣如今被安排到亲戚家工作。

控方表示，考虑到被告并不是长期虐待女佣，罪责低，希望法官判被告坐牢两周。法官则表示给被告时间向刑事法律援助计划（CLAS）申请义务律师，案展至7日下判。