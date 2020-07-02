李绳武藐视法庭案开审 总检察署请求法官判罚款1万5000元

（早报讯）李绳武遭总检察署起诉藐视法庭一案今早开审，政府律师在庭上指李绳武沉浸于“建国总理李光耀孙子”的“光环”，到处说自己“知道得比别人多”，却诋毁了他祖父一辈子都在守护的司法制度。

李绳武并没有来到高庭。政府律师说，总检察署早在今年2月至3月之间，多次通过电邮以及发送邮件到他在美国哈佛大学的住址提醒他，要他今早来到高庭，针对宣誓书和涉嫌藐视法庭的贴文答辩，包括面簿上有多少朋友，是否有媒体工作者等。

法官因此批准政府律师的申请，让诉讼在李绳武缺席的情况下进行。

《联合早报》日前报道，这场诉讼源于李绳武在前年7月15日于个人面簿页面发表的贴文。2017年，李显龙总理跟弟妹李玮玲和李显扬为了父亲的故居闹纠纷，李绳武是李显扬的长子。他在家庭纠纷稍缓解后，在面簿分享了外国媒体的相关文章，并撰文指新加坡政府“好争讼”（litigious），法庭制度“温顺”（pliant），被总检察署起诉藐视法庭。

庭上揭露，李绳武在去年9月提交的宣誓书中称，他的贴文只供“面簿朋友”观看，之中只有家人、近亲，以及他在现实生活中认识的朋友，但他没想到有“损友”潜伏，将贴文散播开来。

政府律师驳斥李绳武的说法，指他没在贴文里要求面簿朋友不要转发贴文，没有理由相信他们不会那么做。而且，他始终不肯揭露他“面簿朋友圈”到底有多少人、是否有媒体工作者，明显是有所隐瞒。

李绳武也在宣誓书中称，他认为自己并不是一个“公众人物”，贴文不会受到太多的关注。对此，政府律师指他仗着“建国总理李光耀孙子”的“光环”，到处接受外国媒体的采访，还说自己“知道得比别人多”，却诋毁了他祖父李光耀一辈子都在守护的司法制度。

政府律师陈词后，请求法官裁定他藐视法庭罪成，并且下令他罚款至少1万5000元。若他不缴罚款，政府律师请求法官下令李绳武坐牢2周顶替。

负责审理案件的高庭法官加南拉美斯说他需要时间斟酌，将案件展期至日后下判。