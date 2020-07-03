（早报讯）反映美国非农业人口就业状况的非农就业数据（non farm payroll）优于预期，美国隔夜股市小幅攀高，三大指数的涨幅介于0.36％至0.52％。

投资者维持乐观情绪，促使本地及亚太主要股市皆上涨。新加坡海峡时报指数昨天（7月2日）低开高走，闭市报2636.69点，涨26.52点或1.02％。

今日（3日）可关注股票：

1. 太平星开发公司（Pacific Star Development）在泰国的合资公司Kanokkorn Pattana（KNK）接获银行通知，一笔2亿零700万泰铢（约925万新元）的土地贷款以及2000万泰铢的透支贷款，分别即将于7月8日和已经于6月15日到期。集团指出，KNK已经于6月22日申请清盘，因此这份通知对集团没有影响。

2. 惠胜置地（Hatten Land）回应新加坡交易所询问时指出，进入债务重组的两家子公司MDSA Resources和MDSA Ventures于2020财年首九个月贡献集团营收大约23.3％和25.1％。MDSA Resources欠下的债务大约是3亿2200万令吉（约1亿零477万新元），MDSA Ventures欠债权人2亿8300万令吉， 其中79％和84％的债务对象是集团内的其他子公司。

3. 亚斯达卡（Astaka）的马来西亚子公司Astaka Padu（简称AP）于7月1日接到China State Construction Engineering发出的索偿信，要求AP在七日内还清欠款，否则将向法庭申请让AP清盘。

4. 厨房文化公司（Kitchen Culture）接到两名投资者的通知，要求将175万元的可转换债务，转换成股票。若加上利息，一共大约等于1351万股。公司已经于7月2日向两名投资者发行1351万股，预计于7月7日起在凯利板交易。公司的发行股本因此增加至1亿9026万股。