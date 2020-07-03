助49人骗逾百万津贴 魔术师判罪成

（早报讯）魔术师化身“PIC顾问”，被指协助49人申请超过112万元生产力与创新优惠计划津贴，早前被控58项控状，但他不承认其中三项，经审讯后今早被判罪成。

被告詹德拉（37岁）是一名曾享誉国内外的魔术师。他2017年被控58项触犯所得税法令的控状，指他在2013年6月至2014年11月期间，协助他人向政府申请生产力与创新优惠计划（Productivity and Innovation Credits）现金津贴，数额超过112万元，当局最终拨出85万1634元，被告从中抽取逾40万元。

被告原先不认罪，审讯五天后突然选择认罪，但事后又反悔。控方以涉及三家公司津贴数额7万3818元的控状进行审讯，今早被判罪成。

根据控方的结案陈词，被告当时是一家顾问公司的注册老板，声称公司举办分享会教人申请津贴，也可以协助别人申请，一名男子和两名女子信以为真答应让被告帮忙申请。

三人都是独资企业老板，为了符合申请津贴资格，被告以各种理由说服三人在文件上伪造三名本地员工的名字，并谎称公司已为这些员工缴付公积金。他接着指示三人在文件上签名后提交当局，骗取当局发放共7万3818元津贴，他则从中抽取3万6909元。

被告辩称，唯有三人签名，文件才能生效，不该由他一人负起全责。

法官认为，被告口供前后不一，证据也充分显示他公司提供的分享会资料都是网上抄袭的，申请津贴的文件也是他造假的，因而判他罪成，案展8月14日下判。早前搁下的55项控状，被告仍选择不认罪，将择日审理。