【大选】王乙康：数码科技是把双刃剑

（早报讯）数码科技是把双刃剑，要是只有较富有家庭的学生有这方面的资源，它将进一步扩大不同经济背景学生之间的鸿沟，但要是每个孩子都能通过全国计划享有同样的设备，则有助让学生的学习更平等。

教育部长王乙康今晚参加人民行动党“有话直说”网络直播节目时提到上述观点并指，“我们当然要选择后者。”

“数码通识不单关乎网上学习和设备。就如要成为一个正直的人得先从学习良好的道德价值观开始。同样的，良好的数码通识从网络健康开始，学习该有的行为，学习如何在网络空间保护自己……或许我们可以探讨是否要给小学高年级学生电脑设备，但对于低年级学生，学习网络健康是首要考量。”

参与节目还有惹兰勿刹集选区候选人潘丽萍和新人文礼佳（Wan Rizal）。

潘丽萍提到，下来也需要花更多功夫让雇主意识到有不同的方式去评估求职者或职员的能力。“羊毛出羊身上，要是雇主没有其他方法去评估是否要擢升一名职员，是否要聘请一名求职者，那学历永远是唯一的指标。”

她也希望终身学习能扩展至特需学生。“对于那些在特需教育系统下的学生，他们不能在完成学业后，（教育）在18岁或21岁就算告一段落，这是不足够的，他们需要更长的跑道，也需要终身学习。”

文礼佳则坦言目前的理工学院课程仍太多，须要关注的反而是如何帮助学生掌握新兴行业所需的技能，并打下良好基础。