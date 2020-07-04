“千万人口”争议延烧 数个面簿用户接更正指令

（早报讯）转载时政网站文章截图，散播有关政府要为1000万人口建设地下设施的假信息，数个面簿用户接到政府的更正指令。

防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处指出，总理公署常任秘书已援引该法令并指示办事处，对名为"Denise Fletcher”、“Jafri Basron”、“Ryann Smith”的面簿用户以及“Sin Rak Sin Party”面簿页面，发出更正指示。

相关截图取自“网络公民”在2019年4月4日刊登的一篇文章。文章指市区重建局发布的计划显示政府正在为1000万人口筹备建设一个地下设施。

政府网站Factually在纠正错误时指出，政府从未提出人口要增加至1000万的目标，更从未设过这类目标；市区重建局的地下基础建设计划也并不与任何人口目标挂钩。

网站指出，政府多次针对我国的人口规划作出澄清，包括曾在2018年3月于国会指出，我国总人口在2030年前预计将少于690万。

本月1日，总理公署属下国家人口及人才署（NPTD）也发表声明澄清。在声明中，政府提醒说，刊载这类虚假信息将影响人民针对人口课题进行正当与诚实的讨论，将违反公共利益，若有人再继续散播假信息，政府将采取适当行动，但劝告却无效。