【大选】易华仁：反对党要检讨贸易协定 必须向选民说明取舍

（早报讯）反对党声称当选后将重新检讨贸易协定，但其他国家不可能任由协定被更改，却没有相应获得其他好处，反对党因此必须向选民说明取舍。

领军人民行动党西海岸集选区团队的通讯及新闻部长易华仁今早（7月4日）走访文礼小贩中心后，受访时指出这点。该团队此次对垒的是由陈清木医生领导的新加坡前进党。

针对有部分言论指该区选民这一回必须在两个部长和陈清木之间做抉择，易华仁认为这样的形容是错误的，因为这意味着人们只聚焦于候选人的人格魅力，而非双方所能作出的实质贡献。

他指出，行动党团队仔细体察了区内选民的担忧和需求，并在国家和地方层面实施一系列措施。相反的，前进党只发布了非常简短的竞选宣言，内容多是泛泛而谈，缺乏细节。

易华仁举例，前进党声称当选后要检讨贸易协定，却没有向选民说明取舍。“每项贸易协定都是将利益和取舍精心平衡后的结果。因此，当你决定从某项贸易协定中删除某个内容时，另一个国家不会乖乖就范。”

“因此，你（前进党）必须回答这个问题。当你因为不同意贸易协定中的取舍，而说要检讨协定时，请告诉我们，你准备放弃什么以得到你所要的东西。因为其他国家是不会免费放行的。”

这番言论，相信是针对前进党竞选宣言中所提出的，欲检讨新印全面经济合作协定（CECA）。该协定被指抢走国人的就业机会，尽管政府已出面澄清，CECA和其他自贸协定一样，为国人创造了更多商机和高薪工作。