管理员骗公司140万元赌光 监七年

（早报讯）20年来好赌成性，42岁账目管理员对公司起歹念，谎称帮公司申请“独家经营执照”，六年骗走公司140万元赌精光，最终被判坐牢七年。

被告许文杰（译音）面对两项伪造文件和一项造假账的罪名。控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考虑。他认罪后昨天被判刑。

案情显示，被告在2009年开始，在电器、布料等商品的公司工作，负责管理账目。工作两年后，他竟起歹念，计划盗走公司的钱。

他先骗公司说只要缴交每月额外约2万7000元的“执照费”，就能在商场二楼“独家经营”，结果被告从2011年8月至2017年12月的六年内伪造52张支票，甚至曾冒充公司财务经理与人事部执行人的签名，开支票给自己。

他前后失信139万9752元，并将这些钱全存入自己的账户。

被告的罪行六年来没被人察觉，直到公司2018年做年度审计时，发现公司账目有问题，展开调查后才惊觉被告挪用公司款项。

主控官指出，被告的罪行严重，不但背弃公司的信任，且涉及金额庞大又分文未还，恳请法官严惩。

代表律师求情时说，被告不是不想赔偿，而是没能力赔偿，因为全部的赃款已经被他赌光。

律师说，被告20岁就染上赌瘾，如今已经改过自新，事后也找到其他管理账目相关的工作，但并没有再次犯案。

律师指被告并不是出于贪心才犯案，已经为他的赌瘾寻求治疗，请求法官从轻发落。