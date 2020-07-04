流浪猫被人高处抛下 居民纷纷谴责虐猫徒

（早报讯）义顺又再出现虐猫狂徒，连续两天有两只流浪猫疑被人从高处抛下，一只当场惨死，一只伤势过重被安乐死。当地居民纷纷谴责虐猫狂徒。

爱猫群组“Yishun 326 Tabby cat”日前在面簿贴文，指连续两天在义顺6道的第390座和第388座组屋楼下发现两只受伤的猫，怀疑被人从高处丢下。

在第390座组屋坠下的猫是在周三（7月1日）被发现，但却来不及抢救就断气；在第388座组屋底层的猫则在周四（7月2日）被发现，它当时气若游丝，因伤势太重而被安排安乐死。

记者昨日走访两座组屋时，居住在第390座组屋的祖马里（68岁，退休）受访时说，当时他从商场回家，经过楼下时发现地上躺着一只猫，流了一地血。

“它在防止虐待动物协会（SPCA）抵达前已经死了，看起来不像是意外，好像是被人毒打过或被抛下楼。”

事隔一天，第388座组屋楼下又出现一只受重伤的猫，现场血迹斑斑，触目惊心。它被救起后送去宠物诊所抢救，但还是因为伤势太重而接受了安乐死。

居民丽阿娜（51岁，文员）告诉《联合晚报》，组屋楼下有三四只流浪猫，有好几个中年妇女每天去喂食，两只惨死的猫她不曾见过，相信不是该社区的猫。

“我也养了三只猫，其中一只很爱跑出去，现在这种情况，我也不敢让猫到处走了，手法这么残忍，看了令人难过，希望当局能够尽快查出真相。”

居民朱女士（32岁，护士）则说，她从网上得知上述两起事故，让她很担心。：“毕竟是两条生命，希望能够找出凶手。”

国家公园局动物与兽医事务组高级署长郭瑞菁受询时指出，他们认真看待公众反馈，正在关注该事件，并正在调查中。

当局也呼吁知情公众提供视频或照片等证据协助调查，并表示这些动物或许并非死于虐待，请公众不要揣测。