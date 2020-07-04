【大选】第二轮选区竞选广播登场 行动党、工人党东海岸团队选民诉求各异

（早报讯）第二轮的选区竞选广播今晚（4日）播出，登场的选区包括选情激烈的东海岸集选区。由副总理兼财政部长王瑞杰挂帅的行动党团队承诺，竭力落实各项区内发展计划，并在工作和生计方面，帮助居民应对冠病疫情所带来的挑战。来势汹汹的工人党队伍则主打国会的朝野平衡，强调艰困的疫情危机更加凸显国会声音多元的重要。

由王瑞杰、孟理齐、陈舜娘、陈慧玲和陈杰豪组成的行动党五人团队，在今晚的选区竞选广播中，轮流向区内逾12万名选民喊话，争取支持。

从淡滨尼集选区转战东海岸的王瑞杰，率先以英语和华语发言时，先向该区居民多年来对行动党和往届东海岸团队的支持和信任表示感谢。

王瑞杰指出，行动党多年来努力发展东海岸，历届团队不仅提升了勿洛镇中心，更建造绿色廊道和许多新组屋，从多个生活面向致力打造一个充满关爱和包容的社区。未来，东海岸居民则可期待看到更建设多项目落成，包括汤—东海岸地铁线、碧湾区（Bayshore）住宅区以及海岸探索连道（Coastal Adventure Corridor）。

但王瑞杰也说，他明白许多受疫情影响的居民对工作和家庭充满焦虑。“我向你们保证，一旦当选，东海岸的行动党团队和行动党政府将继续努力，带领全民渡过这次危机。”

由佘雪玲、符策涫、陈励正、阿都沙利和黄富荣组成的工人党队伍，则多以严峻的冠病疫情为背景，说明国会多元对国家走出困境的助益。

陈励正说：“工人党在这次选举派出21名候选人，他们都致力于确保新加坡能像浴火凤凰，在冠病的大劫后重生……在这个动荡不安的时代，国会中能有建设性的反对党，更显重要。”