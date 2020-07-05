【大选】抗疫非医学专家领头？黄循财：毫无根据的虚假指控

（早报讯）新加坡民主党主席淡马亚教授批评政府在抗疫时“什么都要自己来”，而不是由医学专家带头，联合领导抗疫跨部门工作小组的国家发展部长黄循财反驳说，这是毫无根据的虚假指控，而淡马亚刻意歪曲事实，是为捞取政治分数。

黄循财今早（7月5日）召开记者会指出，抗疫跨部门工作小组在进行抗疫工作和做决定时，始终依赖科学证据和医学专家的建议。

“医学专家是我们团队不可或缺的一部分，参与了所有的讨论。每当（卫生部长）颜金勇和我举行记者会时，卫生部医药服务副总监麦锡威副教授也都会在场。”

淡马亚教授前天（7月3日）在新加坡国立大学协会（NUSS）的大选论坛中，就政府的抗疫工作提出多个批评。其中包括，我国2月中出现首批客工病例后，有雇主想带客工进行检测，但人力部不允许雇主这么做，因此错失了检测良机。

对此，黄循财今早也指责淡马亚“把事实给搞错了”，因为人力部当初选择这么做，同样是听取了医学专家的建议。

黄循财解释，我国2月出现实里达航空园工地感染群时，很多雇主要求客工到医院急诊部接受检测，希望医生开出证明，证实客工体内没有病毒。

但医生告知当局，他们无法给雇主开出这样的证明，因此人力部在医学专家的建议下，向雇主发布通告。

淡马亚是临床微生物学与传染病学亚太学会会长，言论因此引发关注。他也指出，政府今年3月探讨举行大选，可能导致他们的注意力被转移，疫情之后因此恶化。

对此，黄循财说，这将交由国人自己评断。他说，过去六个月，政府充分参与到抗疫战斗中，社区感染率和死亡率因此得以保持在低水平。

黄循财说：“我完全尊重淡马亚教授是该领域的权威，但令人失望的是，他刻意选择歪曲事实，来捞取政治分数。我已预料到民主党会这么做，但我原本以为淡马亚医生能表现得更好。”