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【大选】抗疫非医学专家领头？黄循财：毫无根据的虚假指控

文 / 杨浚鑫

发布 / 2020年7月5日 11:56 AM

更新 / 2020年7月5日 12:22 PM

针对民主党主席淡马亚教授指责抗疫跨部门工作小组没有听取医学专家的建议，黄循财（图）反驳说，这是毫无根据的虚假指控，而淡马亚刻意歪曲事实，是为了捞取政治分数。（档案照）

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（早报讯）新加坡民主党主席淡马亚教授批评政府在抗疫时“什么都要自己来”，而不是由医学专家带头，联合领导抗疫跨部门工作小组的国家发展部长黄循财反驳说，这是毫无根据的虚假指控，而淡马亚刻意歪曲事实，是为捞取政治分数。

黄循财今早（7月5日）召开记者会指出，抗疫跨部门工作小组在进行抗疫工作和做决定时，始终依赖科学证据和医学专家的建议。　　

“医学专家是我们团队不可或缺的一部分，参与了所有的讨论。每当（卫生部长）颜金勇和我举行记者会时，卫生部医药服务副总监麦锡威副教授也都会在场。”

淡马亚教授前天（7月3日）在新加坡国立大学协会（NUSS）的大选论坛中，就政府的抗疫工作提出多个批评。其中包括，我国2月中出现首批客工病例后，有雇主想带客工进行检测，但人力部不允许雇主这么做，因此错失了检测良机。

对此，黄循财今早也指责淡马亚“把事实给搞错了”，因为人力部当初选择这么做，同样是听取了医学专家的建议。

黄循财解释，我国2月出现实里达航空园工地感染群时，很多雇主要求客工到医院急诊部接受检测，希望医生开出证明，证实客工体内没有病毒。

但医生告知当局，他们无法给雇主开出这样的证明，因此人力部在医学专家的建议下，向雇主发布通告。

淡马亚是临床微生物学与传染病学亚太学会会长，言论因此引发关注。他也指出，政府今年3月探讨举行大选，可能导致他们的注意力被转移，疫情之后因此恶化。

对此，黄循财说，这将交由国人自己评断。他说，过去六个月，政府充分参与到抗疫战斗中，社区感染率和死亡率因此得以保持在低水平。

黄循财说：“我完全尊重淡马亚教授是该领域的权威，但令人失望的是，他刻意选择歪曲事实，来捞取政治分数。我已预料到民主党会这么做，但我原本以为淡马亚医生能表现得更好。”

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