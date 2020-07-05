骑车送餐突不适送院 青年脑淤血不治

（早报讯）21岁青年骑脚踏车送餐途中，突然感到身体不适，坐在路旁向路人求助，被救护车送院后，发现是急性脑淤血，抢救八天后不治身亡，令家人震惊万分。

这名青年是在去年9月刚21岁的赖旭安，他在等待入伍期间辞掉之前的兼职工作，改当送餐员。来自单亲家庭的他，与母亲和哥哥相依为命。

他的母亲赖太太受访时告诉《联合晚报》，去年11月1日傍晚，儿子傍晚时分骑脚踏车在盛港一带外出送餐。

“他出门前还跟他的哥哥谈起送餐员的收入，还说对收入感到满意。”

她说，他们一家三口每晚一定一起吃晚餐，当天也不例外。她准备了晚餐，打算等儿子送餐后回家一起吃，但儿子却迟迟没有回来。

“后来我接到医院的来电，才得知儿子在晚上7点被送到盛港综合医院，马上赶去医院。”

赖太太说，抵达医院后，医生告诉她，儿子在送餐途中身体不适，停下脚踏车，坐在地上向路人求助。

有路人帮忙拨电召来救护车，将他送进医院。

据她说，医生发现他脑部有淤血，当时必须马上转入陈笃生医院动紧急动手术，但手术后一直处于昏迷，病情没有好转，直到一周后于8日过世。

赖旭安的死因是脑出血。医生表示这是先天性症状，发病原因未明。

对于儿子突然离世，母亲说：“我们是单亲家庭，但他很懂事，考完O水准过后就一直打工，他生活很活跃也很爱运动，所以真的没有想到他会突然就走了。”

根据《自然综述：神经科学》2018年的文章，年轻人非创伤性脑出血比例为每10万人5起，三个月内的死亡率则高达17%，但大多无特定病因。