【大选】淡马亚：人力部不该将责任推给医生

（早报讯）新加坡民主党主席淡马亚教授再谈政府二月抗疫期间，劝阻雇主带工人做冠病检测事件，并回应国家发展部长黄循财，称既然是人力部做出最后决定，就该为此负责，而不是将责任推到医生身上。

淡马亚在柏提路（Petir Road）第201座组屋走访选民时，针对黄循财早前称他“把事实搞错”、“做出无依据的指控”做出回应。

淡马亚教授前天（7月3日）在新加坡国立大学协会（NUSS）的大选论坛中，称我国2月中出现首批客工病例后，有雇主想带客工进行检测，但人力部却发通知，不允许他们这样做。

他受访时澄清，自己完全清楚政府是咨询过医学专家后才发出通知的，但他认为这个决定并不正确，甚至称这是一个“疯狂的举动”。他说：“我国一二月的抗疫措施做的非常好，但二月中做出的这个决定，却非常不符合基本医疗卫生的基本理论。”

他强调，既然人力部做出这个决定，就该为此负责：“当一个人做决定的时候，他一定征求过多方的意见。他们可以询问医生、询问卫生部，但这个决定最终是人力部做的，他们应该为此负责。我并没有把这件事情政治化。作为一名公民，我要我的领导人负责任。这不是政治，这只是基本的领导能力。”

另外他也针对非选区议员制度发表看法，表示自己并不认同这样的制度，也不愿意接受非选区议席。