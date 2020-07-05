发表淡马亚不实陈述 四网站接更正指示

（早报讯）因发表新加坡民主党主席淡马亚指人力部劝阻雇主带工人做冠病检测等不实陈述，新加坡国立大学协会、政论网站网络公民和New Naratif，以及新加坡亚洲新闻台，接获更正指示。

人力部常任秘书通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，针对网络公民本月2日和4日直播节目、面簿贴文和视频、国大协会（NUSS）3日发布的大选论坛视频、亚洲新闻台4日上载的网络文章，以及New Naratif于5日上载的录音访问，要求这些平台刊登更正指示。

人力部和卫生部联合发布的文告指出，上述平台的相关贴文、视频及文章，内容含有淡马亚的虚假陈述。

文告说，淡马亚做出的不实陈述包括指责人力部在没有咨询医疗专家意见的情况下，劝阻雇主带工人做冠病检测等。

文告指出，卫生部从2月初开始接到本地医院的通知，指有雇主带工人做医院急诊部冠病检测。卫生部、人力部等政府部门分别在2月12日和19日发布通告，劝请雇主不要带健康的工人到医院做检测，以确保医疗设施用来照顾身体不适的病人。该建议符合当时的医学证据及卫生部优先测试及照顾高风险病人的方针。

文告指出，人力部并没有劝阻雇主带工人做测试，而是告诉雇主，除非是紧急情况，否则应让身体不适的工人先看家庭医生，由家庭医生决定是否需要让工人到医院做检测。