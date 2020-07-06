七个新地点曾有冠病病患到访 包括裕廊坊和三座巴刹

（早报讯）有冠病病患曾到访七个新增地点，包括裕廊坊的三家商店，以及位于凤山、裕华和文礼坊的巴刹与熟食中心。卫生部吁请在同时段到访的公众，在到访日期的14天内密切留意健康状况。

这些新地点包括：

文礼坊巴刹与美食村（6月21日早上6时15分至7时15分） 诺里士路（Norris Road）的All India Supermart超市（6月23日下午4时零5分至5时） 裕华巴刹与熟食中心（6月24日早上9时45分至11时45分） 裕廊IMM商场的巨人超市（6月24日下午12时20分至2时20分，以及6月26日晚上8时10分至10时50分） 凤山巴刹与熟食中心（6月28日早上8时30分至9时） 裕廊坊的Toast Box和COURTS（6月28日下午3时20分至4时50分），以及职总平价超市（7月1日下午2时10分至2时40分） 裕廊西91街的NTI食阁（7月1日傍晚6时30分至7时30分）



卫生部指出，曾与确诊病例有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。为安全起见，在同时段到访上述地点的公众，如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。