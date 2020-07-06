【大选】李总理：反对党对冠病危机视若无睹 当选后能有什么贡献？

（早报讯）我国正面对史无前例的重大危机，本地反对党却视若无睹，在如何因应冠病危机的问题上保持沉默，甚至认为新加坡能在变局中重操旧步。李显龙总理质疑，反对党候选人若当选国会议员，除了为议事讨论增加对比，并无多大实质贡献。

人民行动党今天（6日）中午以网络直播方式，举行浮尔顿午餐群众大会，李总理亲自上场演讲。

李总理在演讲开头，花相当的篇幅说明我国的抗疫举措和成效，以及我国政府领导人在带领国家走出危机的关键角色。

李总理提到，施行冠病阻断措施是个政治决定，不是行政决定，内阁须为此负起责任，而如果我国没有一支能干的内阁团队，在各方各面紧密合作，新加坡根本无法推行有效的抗疫措施。

李总理认为，倘若新加坡无法有效阻断疫情，“我们会失去新加坡人的信心”。他说：“你在其他地方已经看到这种情况多次发生，政治领导人不能胜任工作，选民对他们失去了信任，他们感到困惑和失望，对整个制度的信心被动摇。人们深受其害，许多人不必要地死亡。但新加坡避免了这种情况。”

李总理话锋一转，痛批反对党对疫情若无其事，在竞选过程中“说得好像我们可以继续重操旧步”，当做危机不存在一样。

他说：“他们没有意识到我们正面临着一代人的危机。不管是过去六个月，还是这次选举活动，他们对于如何处理冠病危机完全保持沉默。如果他们当选国会议员，除了为议事讨论增加‘对比’，他们还能在国会中做出什么贡献？如果他们组成政府，新加坡将何去何从？”