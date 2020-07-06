失信警方两平板电脑转售300元 女警曹监七个月

（早报讯）失信两台总值936元的平板电脑，以区区300元转售，37岁女警曹事后不认罪，辩称她要变卖的是自己的平板电脑，但错拿警方平板电脑去转售。法官不相信她的话，判她罪成坐牢七个月。

被告哈玛瓦蒂面对一项失信控状，指她身为女警曹，却在2016年12月8日失信两台总值936元、属于新加坡警察部队的iPad平板电脑。她不认罪，经审讯后，今早（7月6日）被判刑。

根据控方的结案陈词，被告2005年开始在警察部队服务，案发时她负责进行家访，教导居民有关全国保家安民计划（SGSecure），因此她随身都会带着警方提供的平板电脑。

2016年，被告的两名同事将转到别的岗位服务时，她声称为了加快工作效率，要求两人将两台平板电脑交给她保管，结果她在接过平板电脑后，把两台平板电脑以300元变卖掉。

抗辩时，被告一会儿说她为了报复上司才这么做，一会儿又说她原本要变卖自己的平板电脑，但错拿警方的平板电脑。

控方驳斥被告的说法，指她供词前后不一，且她至始至终都没有拿出自己的平板电脑为证，警方也没有在她家搜出平板电脑，明显表示她在说谎。

代表律师今早称，她在警察部队服务12年，表现向来良好，还得过不少奖项，也曾拾金不昧将拾获的背包交给警方。