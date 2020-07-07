26个新地点曾有冠病病患到访 包括多家购物商场和超市

（早报讯）卫生部昨天（7月6日）公布26个曾有冠病病患到访的新增地点，包括多家购物商场，如爱雍·乌节、狮城大厦和星耀樟宜。当局吁请在同时段到访的公众，在到访日期的14天内密切留意健康状况。
这些新增地点包括：
- 基里尼路的Marutama Dining（6月23日下午5时30分至6时30分）
- 桥南路的Dopa Dopa Creamery（6月23日晚上7时30分至8时30分）
- 惹兰勿刹的Healing Thai Massage（6月23日晚上8时30分至10时）
- 道拉实街（Tras Street）的Sushi Mitsuya（6月25日傍晚6时30分至7时25分）
- 樟城坊Changi City Point（6月25日晚上8时至9时）
- 实龙岗路的Haniffa Textiles（6月26日早上11时25分至中午12时20分）
- 森林商业中心（6月26日下午12时40分至4时）
- 加基武吉路的Eunos Technolink Food Loft（6月26日下午2时15分至3时）
- 碧山13街的Wang Sheng Li Durian Station（6月26日晚上11时15分至11时55分）
- 裕廊西62街的Huangs 601A（6月27日下午1时至1时45分）
- 园景路的昇菘超市（6月28日下午1时15分至1时45分）
- 汤申路上段的明发鱼圆（6月28日下午1时30分至2时）
- 汤申路上段的One Man Coffee（6月28日下午2时至2时45分）
- 友诺士弯的职总平价超市（6月28日晚上7时50分至8时20分）
- 爱雍·乌节的Food Opera食阁（6月29日中午12时至12时40分）
- 裕廊西61街的Jurong West 651 Food House（7月1日早上9时50分至10时45分）
- 雅柏熟食中心（7月1日下午12时15分至1时15分）
- 三巴旺路的The Daily Scoop（7月1日下午4时至4时40分）
- 义顺纳福城的Swensen's餐馆（7月1日晚上7时至8时30分）
- 星耀樟宜的El Fuego by COLLIN'S餐馆（7月2日晚上7时30分至8时30分）
- 盛港勘宝坊的Kopitiam食阁（7月3日下午1时30分至2时）
- 裕廊西5道的昇菘超市（7月3日晚上11时至11时30分）
- 幸运商业中心的麦当劳（7月4日中午12时至12时55分）
- 乌节路诗家董（7月4日下午2时零5分至3时25分）
- 狮城大厦的Swensen’s餐馆（7月4日傍晚5时零5分至7时45分）
- 东海岸人工湖美食村（7月4日下午5时30分至晚上8时）
卫生部指出，曾与确诊病例有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。
为安全起见，在同时段到访上述地点的公众，如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。