26个新地点曾有冠病病患到访 包括多家购物商场和超市

（早报讯）卫生部昨天（7月6日）公布26个曾有冠病病患到访的新增地点，包括多家购物商场，如爱雍·乌节、狮城大厦和星耀樟宜。当局吁请在同时段到访的公众，在到访日期的14天内密切留意健康状况。

这些新增地点包括：

基里尼路的Marutama Dining（6月23日下午5时30分至6时30分）

桥南路的Dopa Dopa Creamery（6月23日晚上7时30分至8时30分）

惹兰勿刹的Healing Thai Massage（6月23日晚上8时30分至10时）

道拉实街（Tras Street）的Sushi Mitsuya（6月25日傍晚6时30分至7时25分）

樟城坊Changi City Point（6月25日晚上8时至9时）

实龙岗路的Haniffa Textiles（6月26日早上11时25分至中午12时20分）

森林商业中心（6月26日下午12时40分至4时）

加基武吉路的Eunos Technolink Food Loft（6月26日下午2时15分至3时）

碧山13街的Wang Sheng Li Durian Station（6月26日晚上11时15分至11时55分）

裕廊西62街的Huangs 601A（6月27日下午1时至1时45分）

园景路的昇菘超市（6月28日下午1时15分至1时45分）

汤申路上段的明发鱼圆（6月28日下午1时30分至2时）

汤申路上段的One Man Coffee（6月28日下午2时至2时45分）

友诺士弯的职总平价超市（6月28日晚上7时50分至8时20分）

爱雍·乌节的Food Opera食阁（6月29日中午12时至12时40分）

裕廊西61街的Jurong West 651 Food House（7月1日早上9时50分至10时45分）

雅柏熟食中心（7月1日下午12时15分至1时15分）

三巴旺路的The Daily Scoop（7月1日下午4时至4时40分）

义顺纳福城的Swensen's餐馆（7月1日晚上7时至8时30分）

星耀樟宜的El Fuego by COLLIN'S餐馆（7月2日晚上7时30分至8时30分）

盛港勘宝坊的Kopitiam食阁（7月3日下午1时30分至2时）

裕廊西5道的昇菘超市（7月3日晚上11时至11时30分）

幸运商业中心的麦当劳（7月4日中午12时至12时55分）

乌节路诗家董（7月4日下午2时零5分至3时25分）

狮城大厦的Swensen’s餐馆（7月4日傍晚5时零5分至7时45分）

东海岸人工湖美食村（7月4日下午5时30分至晚上8时）

卫生部指出，曾与确诊病例有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。

为安全起见，在同时段到访上述地点的公众，如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。