【大选】尚达曼：新加坡员工的工资中位数 过去10年增长了32％

（早报讯）将200亿元投入工作与技能，让人们能够发挥所长，好过将钱花在失业救济金上。我国的当务之急是避免失业率激增，长期挑战则是确保多数国人的工资持续上升。新加坡员工的工资中位数，过去10年已增长了32％。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼今天（7月7日）下午通过网络直播发表演说，指出这点。他说，10年前，新加坡员工的工资中位数是2900元，如今是4600元，调整了通货膨胀率后，增幅为32％。

尚达曼以此指出，尽管每次大选总会流传我国在提高生产力方面已失败的说法，但这是不实的。工资上扬是因生产力提升，我国过去10年的生产力，以人工小时计算，每年提升了2.8％，意味着10年提升了约三成。

与此同时，我国也特别关注低薪员工。收入最低的20％员工，他们的工资过去10年从1500元上升至2500元，调整了通货膨胀率后，增幅为四成。

尚达曼解释，我国能为低薪员工实现工资的大幅增长，恰恰显示了渐进式薪金模式的成效。

他说：“我们从来就没有不惜一切代价实现经济增长，而是追求增长以便为每个新加坡人提供高质量工作，尤其是协助低薪员工晋升，获得更多技能、获得尊重，以及感觉自己能做出贡献。”

尚达曼说，随着时间推移，这也将意味着一些成本会上扬，如公寓杂费、办公室清洁费等，因为清洁工和保安人员等低薪员工的薪水将逐步上升。

“但这是我们为建设更公平平等的社会，所付出的很小的代价，以便社会中每个人都能共同进步。如果我们陷入分裂的社会，我们将付出更大的代价。”