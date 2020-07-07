挥刀砍伤室友 客工坐牢17个月

（早报讯）几杯下肚后，43岁男子没带钥匙进不了家，室友好心帮他开门，竟被他质问“为什么锁门”，还遭他挥菜刀乱砍，额头中刀，血流满脸。

这起伤人案，发生在今年3月22日晚上9时55分左右，地点是兀兰42通道的组屋单位。

被告谢利华（译音）和47岁的伤者都来自中国，在同一家公司当建筑工人，也是室友。

谢利华昨日认下一项持危险武器蓄意伤人罪，被判坐牢17个月。

根据案情，事发时，伤者和其他室友在屋内，被告外出吃晚餐喝酒，回家时发现大门上锁，在屋外大闹，又拍又踢大门，嚷嚷要室友开门。

伤者听见他的喊叫声，开门让他进来，却被他质问“为什么要锁门？”

伤者见被告有醉意，没有理会，他却一直逼问，两人在客厅吵了起来。

盛怒中，被告突然冲向伤者挥拳，伤者反击，被告跌坐在椅子上。

被告一怒之下跑进厨房拿了一把29公分长的菜刀，朝伤者不停乱砍，把伤者逼退进房内。

伤者的额头遭砍伤后血流满面，其他室友连忙冲上前将被告拉开。

伤者在清醒的情况下被送往邱德拔医院急救。根据医药报告，伤者左边的额头有一道四公分长的伤，头颅骨骨折，留医一晚及六天病假。

主控官原本要求法官下令让被告赔偿伤者1113元的医药费，但被告指公司拖欠他五个月的薪水，加上公司于今年4月已倒闭，医药费至今仍未偿还。

被告求情说在中国的妻子患有高血压，16岁的孩子还得靠他养，希望法官能轻判。

法官判被告坐牢17个月，但因得知他无法偿还医药费，并没有下令让他做出赔偿。