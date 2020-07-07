九个新地点曾有冠病病患到访 包括世界城和淡滨尼广场

（早报讯）卫生部今天（7月7日）公布九个曾有确诊病患到访的新地点，其中包括多家购物商场，如世界城、淡滨尼广场、裕廊坊和裕廊东JEM。当局吁请在同时段到访的公众，在到访日期的14天内密切留意健康状况。

园景路的裕廊湖花园ActiveSG健身房（6月24日早上9时10分至10时40分）

惹兰红山的万家香贸易（6月27日下午2时至2时45分）

淡滨尼广场的星和（6月28日下午2时40分至4时30分）

黄埔西路的清壶天餐馆（6月28日晚上7时40分至8时45分）

世界城购物中心的冷藏公司超市、Meidi-ya超市和福将食阁（6月30日晚上7时35分至9时15分）

慕斯达法购物中心（7月1日傍晚6时30分至晚上8时15分）

裕廊坊（7月4日下午3时至3时40分）

裕群圈的职总平价中心（7月4日晚上7时15分至8时15分）

裕廊东JEM购物中心的Canton Paradise和Coffee Bean & Tea Leaf（7月5日早上11时15分至中午12时45分）

卫生部指出，曾与确诊病例有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。为安全起见，在同时段到访上述地点的公众，如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。