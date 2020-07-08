20起社区新病例 包括两岁男童与四名中小学生

（早报讯）我国昨天（7月7日）新增的20起冠病病例，包括一名两岁男童、两名小学生和两名中学生。

根据教育部文告，这四名学生分别来自务德中学、东源小学、裕廊西小学和裕廊西中学。另有一名圣升明径学校的教师确诊。

这四名学生因同屋住户染病而须接受冠病检测，但他们此前已接获居家隔离令。他们上周最后一次到学校时，健康情况良好。圣升明径学校教师的相关调查仍在进行中。

卫生部则透露，这四名学生中的一名九岁女生与13岁男生，以及另外一名两岁男童，跟早前确诊的29岁印尼籍女子有过接触。

确诊的11岁男生则与在Shiok Kitchen Catering工作的20岁男子有过接触，还有一名15岁女生被列入The Leo客工宿舍感染群。

昨天的三起境外输入病例都没有症状，其中两名印度籍男童持的是直系亲属证，他们在6月23日从印度入境我国。

另一名32岁菲律宾籍女子，在6月19日从菲律宾返新，她持的是工作证件，目前在新加坡工作。这三人在抵新后接获居家通知，并在居家通知期间接受检测而确诊。

昨天没有出现新增感染群。

截至昨天中午，我国总病例达4万5140起。目前仍有219人留院治疗，住在加护病房的病患减至一人。昨天共有285人康复出院，累计出院人数增至4万1002人。