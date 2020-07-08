【大选】竞选期最后一天开记者会 行动党：选民仍最关注工作和生计

（早报讯）冠病疫情所带来的经济冲击料恶化，人民行动党在竞选期最后一天召开记者会，呼吁选民在投票日前慎重考虑，哪个政党能在风雨飘摇的危机时刻，为员工保住饭碗、为国家稳住投资、为全民守护生计。

也是行动党第二助理秘书长的贸工部长陈振声，今早在总理公署部长、全国职工总会秘书长黄志明，以及社会及家庭发展部长李智陞的陪同下，透过视讯举行记者会。黄志明和李智陞分别在热点集选区盛港和西海岸竞选。

陈振声指出，从行动党过去几天与众多选民接触和对话来看，当前许多国人最关注的课题还是如何克服冠病疫情，以及如何保住工作和生计。

也是丹戎巴葛集选区候选人之一的陈振声说，未来半年到一年，我国将面临“非常艰困”的环境，外部需求持续疲弱，各领域的复苏进度缓慢且不一。他说：“不论是在经济或公卫层面，冠病危机势必对我们造成一些严重冲击，因此我们必须动员集体的社会力量，相互照顾，携手渡过这个难关。”

陈振声指出，过去三个月，我国失业率虽然上升，而且就业机会对失业人口的比例从0.84降至0.71，但由于政府推出多项纾困和援助措施如雇佣补贴计划，涨幅未如想象中糟。他也提到，要创造就业机会，我国就必须持续吸引外资，在人力和经济开放等关键课题上保持一贯且长期的既有政策，以稳住投资者信心。

随着投票日逼近，陈振声认为，选民都清楚认知国家面临的重重挑战，“人们能看透竞选期间的纷扰和喧嚣，聚焦国家未来几个月得面对的核心挑战”。

“国人给我们的反馈是，他们希望政府集中精力帮助他们克服挑战。我相信，当选民去投票时，他们非常清楚地知道，摆在他们面前的选择有哪些——哪个政党最能带领他们走出危机？哪个政党最能与他们共进退，共克难关？”