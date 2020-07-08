【大选】刘程强：我并不是退休 而是退而不休

（早报讯）“长江后浪推前浪，一代新人换旧人。”本届大选少了选民难忘的潮州话演讲，工人党前秘书长刘程强特意录制潮州话视频，亲切形容“后港是我的外家”，也强调自己是退而不休，希望完全康复后能继续在工人党管理的区内为民服务。

自1991年来，刘程强每届大选都会以潮州话在群众大会上发表竞选演讲。今年碍于疫情无法举办传统群众大会，工人党面簿今早上传了刘程强分别以潮州话和华语录制的两则视频。

担任国会议员29年、本届不再参选的刘程强说，他原本希望能在群众大会和走访活动上亲自答谢选民的支持，但大选在疫情中举行，只好以视频表达谢意。

华语视频：

潮州语视频：