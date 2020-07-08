【大选】刘程强：我并不是退休 而是退而不休

（早报讯）“长江后浪推前浪，一代新人换旧人。”本届大选少了选民难忘的潮州话演讲，工人党前秘书长刘程强特意录制潮州话视频，亲切形容“后港是我的外家”，也强调自己是退而不休，希望完全康复后能继续在工人党管理的区内为民服务。
自1991年来，刘程强每届大选都会以潮州话在群众大会上发表竞选演讲。今年碍于疫情无法举办传统群众大会，工人党面簿今早上传了刘程强分别以潮州话和华语录制的两则视频。
担任国会议员29年、本届不再参选的刘程强说，他原本希望能在群众大会和走访活动上亲自答谢选民的支持，但大选在疫情中举行，只好以视频表达谢意。
华语视频：
刘程强: 让您的一票成就未来
"我并不是退休，而是退而不休，以传授知识和分享经验给年轻一代团队和到工人党管理的选区巡视的方式，继续为人民服务。
我会继续培养政治斗士，使他们能在国会中应付执政党，能够有效辩论，为人民争取利益。" - 刘程强
#让您的一票成就未来Posted by The Workers' Party on Tuesday, 7 July 2020
潮州语视频：
刘程强: 让您的一票成就未来 (潮州话)
"长江后浪推前浪，一代新人换旧人。
反对党政治旅途是一条漫长的路，需要每一代人的努力。所以工人党注重培养年轻一代的政治人才、今天才有新一代的候选团队可以代年纪较大的议员和党的领导人。
这样有组织的自我更新，也可以避免万一党的主要领导突然间发生什么事，后继无人，使支持者痛心和失望。" - 刘程强
#让您的一票成就未来Posted by The Workers' Party on Tuesday, 7 July 2020