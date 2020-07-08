【大选】王瑞杰：行动党下来会继续推出更多措施助国人克服疫情危机

（早报讯）副总理兼财政部长王瑞杰今早做“最后冲刺”，走访勿洛北巴刹为人民行动党东海岸团队拉票。在总结过去九天竞选活动时，他表示国人都意识到这是一场重要的选举，关系到新加坡如何安稳度过疫情，以及克服疫情所带来的经济冲击；而行动党接下来会继续推出更多措施协助国人。

随着大选竞选活动今天进入最后的倒数时刻，转战东海岸集选区的王瑞杰也做最后冲刺，早上9时15分左右抵达勿洛南第16座巴刹与熟食中心走访选民。

王瑞杰花了大约一个半小时的时间，频频驻足与小贩和居民互动，聆听与回应选民们所关心的地方性与国家议题。现场也有不少居民，纷纷上前与王瑞杰合影。

他结束走访选民活动后，也对媒体记者总结他过去九天在东海岸竞选的观察与感想。王瑞杰说，不少选民向他反映，政府至今为工友、商家与家庭所推出的疫情应对措施都很有帮助与有效。

王瑞杰指出，国人都认真看待这场疫情危机，并表示希望能为下来的疫情发展与挑战，例如疫情对经济所造成的冲击做好准备，王瑞杰对此感到欣慰。

他强调，行动党致力于引领国人度过危机并变得更坚强，同时打造一个更具凝聚力的社会，包括在接下来的日子推出其他措施，更快更好地振兴经济与援助工友等。

至于行动党候选人对该选区所构想的“东海岸计划”，王瑞杰透露，不少居民表示很期待这项计划，他的团队将在今晚的线上群众大会上分享更多细节。