每晚与子女通电聊天 103岁乐观嫲逝世

（早报讯）20年前曾中风，乐观阿嫲康复后保持心境开朗，活到逾百岁的她每晚都要跟子女通电话聊天。日前她因肺部受感染，出院后在住家过世，享寿103岁。

阿嫲陈宝兰是于上周五（7月3日）下午2时，在麦波申一带的惹兰柏兰卡士（Jalan Belangkas）的住家安然过世，遗下五名儿女、17名孙子、30名曾孙和12名玄孙。

与阿嫲同住的大孙女林俐伶（35岁，金融业）日前在灵堂受访时指出，阿嫲的祖籍是中国潮阳，五十年代的时候与爷爷移居到新加坡后落地生根。

她说，阿嫲生前身体一向硬朗，虽然曾在20年前中风，但阿嫲乐观开朗的性格，让她很快就康复。阿嫲也爱开玩笑和大家聊天，即使年纪大了，思绪依旧清晰，记忆力也非常好。

“阿嫲每天晚上一定会打电话给不同住的儿女，和他们聊聊天，甚至连出国旅行，也都要提早回酒店，好让她能打电话给孩子。”

林俐伶指出，阿嫲是在上个月肺部受感染后才频频进出医院，上周三阿嫲在家昏迷，被紧急送院住了两晚，但阿嫲说不喜欢住院，所以上周五的下午，就把阿嫲接回家。

“当时阿嫲已经意识模糊，家人都有心理准备，她随时会离开，因此叫了亲友过来，子孙也都有一一和阿嫲道别，阿嫲过后就在家人陪伴下安详离世。”

阿嫲生前爱唱潮州歌，每天都喝乌龙茶养生。

大孙女林俐伶说，阿嫲平日一早起来就会在床上做伸展运动，即使肺部受感染，阿嫲还坚持做运动，保持体力。

“阿嫲早上做完运动后，就会在家里开始唱潮州老歌，一个人自得其乐。”

从小和阿嫲住的她说，发现阿嫲一直都有喝乌龙茶的习惯，相信这就是阿嫲的养生之道。

“或许是阿嫲的性格开朗，加上保持做运动的好习惯，才能够活过百岁。”