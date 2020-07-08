16岁女儿 遭非礼报警 狼父监19月

（早报讯）对16岁女儿伸魔爪，60岁阿叔两度趁女儿睡觉时伺机下手，不仅用手非礼女儿大腿和私处，还将头埋进女儿双腿间，女儿愤而报警，阿叔才坦承早在两年多前就曾非礼女儿。

被告面对三项控状，控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考虑。由于年过50岁，被告成功逃过鞭刑。他昨天（7月7日）认罪后，被判坐牢19个月。

为了保护受害者，媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，去年5月18日凌晨，被告见16岁女儿睡在客厅，于是让女儿到他的房间一起睡，女儿乖乖照办。

女儿后来发觉有人按摩她的大腿，惊醒一看发现自己睡在地板上，被告竟在身旁用手摸她大腿，当场吓得她大叫，冲出房外。

事隔两个月后，被告某次看到女儿同样睡在客厅，竟又色欲熏心上前“按摩”女儿小腿和大腿，甚至将头放在女儿大腿之间，也隔着衣服用手非礼女儿私处。

熟睡中的女儿惊醒后，对被告大喊，被告才惊慌失措跑回房间。

女儿事后大感不妥，忍无可忍报警处理。被告后来向警方坦承，自己早在女儿就读中学二年级时，就曾非礼女儿大腿。

控方指，被告对亲身女儿下手，完全背弃女儿的信任，更刻意在女儿熟睡又毫无防备时下手，吁请法官严惩。

被告没有代表律师，他求情时指，不清楚为何自己会非礼女儿，如今后悔已来不及。他承诺出狱后，会搬到别处，直到女儿原谅他才会搬回家住，为此恳请法官给予机会。