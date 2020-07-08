网购榴梿12起投诉 同个商家九起货不对办

（早报讯）过去一个月内，消协一共接获12起针对网购榴梿的投诉案件，其中9起案件都投诉同一个商家，指货不对办。

消费者协会回复《新明日报》询问时指出，当局从6月1日至7月5日间，接获了12起投诉，9起都是针对名为duriansexpressdelivery.com的商家。

当局表示，消费者投诉的问题包括网站上的广告说明及定价不明确或是具有误导性，也有消费者投诉所收到的榴梿与他们订购的类型不符。

“针对duriansexpressdelivery.com的投诉中，消费者都称他们订购的是新鲜榴梿，收到的却是冷冻及未熟的榴梿，事后也无法从公司获得退款。”

根据保护消费者公平交易法（CPFTA），消费者有权就不符合合约的商品向零售商索偿，同时也可以向消协寻求帮助。

消协建议网购的消费者，在确认购买之前，可以通过参考以往顾客留下的评语和点评，来确定卖家的可信度，并验证网址，确保他们是从正确的网站购买商品，若怀疑零售商有意诈骗，也应向警方投报。

此外，消费者在购买前，也应了解相关的退货或是换货政策，并保留销售交易的副本，以便在需要时可以要求退款或换货。

记者尝试联络被投诉的商家，但电话一直无人接听。

对于通过信用卡购物者，若是收到有缺陷或不合格的商品，可在120天内向银行提出退款请求，同时民众若有任何消费纠纷，可拨消协热线61000315或上网寻求援助。