助六私人考生会考作弊 补习中心校长与两教师罪成

（早报讯）补习中心协助六名私人考生在O水准考试中作弊，女校长和两名补习教师都被判罪成。

《新明日报》曾经报道，位于淡滨尼34街第367座组屋的“Zeus”补习中心校长傅媛聂（54岁），以及补习教师傅敏（32岁）、冯日文（27岁，中国籍）和陈家燕（33岁），共谋协助六名中国籍学生在O水准考试中作弊。

三名被告傅媛聂、傅敏和冯日文都不认罪，他们分别面对27项共谋教唆欺骗的罪名，案件于2018年开审。

傅媛聂案发时是位于淡滨尼34街的Zeus教育中心的校长，傅敏是傅媛聂的侄女，担任补习教师。冯日文则在教育中心帮忙，有时也授课。

根据控方结案陈词，四人精心策划，在2016年10月19日至10月24日，共27次协助六名年龄介于17岁至20岁的中国籍学生在O水准数学、英文、物理和化学考试中作弊，欺骗新加坡考试与评鉴局。

控方指出，傅媛聂是整个案件的幕后主使，其他被告听从她的指示行动。每次考试前几个小时，傅敏、冯日文和陈家燕会与学生一起测试设备。考试当天，他们协助学生将可穿戴的蓝牙设备与入耳式耳机藏在身上，并将手机藏在衣服底下，接收被告等人打来的电话，用耳机听答案。

这一系列犯罪设置在2016年10月19日至21日的三个考试中成功，不过在同年10月24日的考试时，被一名监考官揭发。

陈家燕于前年认罪27项共谋教唆欺骗控状，去年4月被判坐牢36个月。