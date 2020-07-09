出院搭德士回家没钱付车资 男子感恩司机免费载

（早报讯）男子出院搭德士回家，抵达后发现身上没有12元付车资，司机不计较说“免费载你”。男子倍感窝心：“这12元对他而言是他的收入，对我来说是一份恩情”。

来自马国的郑春达（22岁，厨师）告诉《联合晚报》，上周四（7月2日）他因肠胃炎在国大医院留医一天，隔天下午出院，乘搭一辆百胜德士（Prime Taxi）回返武吉巴督一带的住家，司机是一名50多岁的男子，整趟车程约25分钟。

“出院时我服了药，整个人昏沉沉的，一上车就闭起眼睛小休。抵达后，车资12元，我才发现身上没有现款，问德士司机能否刷卡。他说车上没有刷卡机。我开始慌了，不知如何是好。”

他告诉司机自己没有现款，向他要联系的方式，之后把车资还给他。原本他以为司机会不高兴，想不到对对方面带微笑告诉他“免费载你”，也没有留下自己的联络。

“当时我感到很窝心，向他道谢，拿了收据后下车。”

隔天，他在面簿贴文，并上载收据，希望通过社交媒体找到好心司机，把车资还给他，同时也联系德士公司找人。

他说：“这12元对他而言是他的收入，对我来说是一份恩情。”

男子两度致电德士公司要找好心德士司机，终于让他找到人，但司机仍拒绝收下车资。

郑春达说，他两次拨电给百胜德士，希望找到司机。第一次，基于隐私，公司无法提供司机的资料。第二次，德士公司的客服要他留下联络号码，表示联系到司机后再通知他。

“后来，我接到德士公司的来电，说已经联系到司机，但司机仍拒绝收费。”

他说，他在本地工作两年，发现国人对到这里打工的外国人都很友善。司机与他非亲非故，却不计较12元的车资，令他感动。