来新工作仅一月 越南男子非礼12岁男孩监三月

（早报讯）来新工作才一个多月，越南籍男子“手痒”，在工作的咖啡店非礼12岁男生。

男生吓到不敢作声，随后告诉母亲和老师，男子昨日被判坐牢三个月。

被告是27岁的阮洞通（Nguyen Trong Trung），他承认在去年9月24日非礼一名12岁的男生。

案情揭露，被告案发时在淡滨尼42街一间咖啡店当助理。案发当天下午1时30分左右，受害男生放学后，跟另两个同学到被告工作的咖啡店吃午餐。被告见男生吃完午餐，就走过去清理桌面。

被告看到男生裤头的伸缩性的系带，竟伸手去“摸”，男生吓到站起来时，被告的手就趁机由下到上“刷”过男生下体，隔着裤子触碰他的私处。

男生吓得立即离开，随后告诉老师和母亲，隔天到邻里警岗报警，并说害怕被告会伤害他。

主控官指出，受害人只是个12岁的孩子，应该严惩被告，但基于他全程与警方合作，加上没有前科，故要求法官判他坐牢14周。

被告没有代表律师，在老板的陪同下上庭，求情说自己才来新加坡工作一个多月，不知道自己所做之事后果如此严重。他解释，在越南家乡，这类行为属于“玩闹性质”，相当普遍，不会触犯法律。

他非常感谢老板全程陪伴与帮助，希望法官能从轻发落。

法官最终判他坐牢三个月。