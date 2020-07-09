假驱魔按摩真非礼 脚车店老板监15个月

（早报讯）脚车店老板自称驱魔按摩师，以免费驱魔为名，实际非礼四名妇女胸部和拍下裸照，今早（7月9日）被判坐牢15个月。

被告惹扎克（66岁），是一家二手脚车兼修理店的老板。他共面对九项侮辱女性尊严与非礼的罪名，指他去年4月与6月期间，非礼四名女子的胸部并拍下裸照。

控方以其中四项罪名提控他，其余由法官下判时纳入考量。今早他在妻子的陪同下拄着行动辅助器出庭。

为保护受害人，法官谕令媒体不准报道任何可能泄露受害者身份的资料，包括被告店面的位置。

《新明日报》日前报道，被告的二手脚车店内用一片窗帘一分为二，一边放置折叠床，让被告免费替人按摩与驱魔。被告在去年5月25日，声称帮忙“驱魔”，掀开一名39岁女子的上衣和内衣，用手指触摸胸部，并用手机拍摄。女子虽震惊，但不疑有他，任由摆布。

此外，去年6月29日晚上7时许，一名34岁女子与母亲到被告的店索取一些草药，被告当时称女子被人施予巫术，并提议帮女子驱魔。妇女听从指示脱下上衣，解开内衣，用纱笼包裹身体平躺在床上。

被告命令女子不得张开眼睛，在她的脖颈、肩膀、手臂与腹部上涂抹油，并用手指按压胸部抹油，也用手机拍下胸部。女子当时被吓到，但不敢反抗。

早前被告的代表律师求情时称，被告年纪大，刚完成膝盖关节置换手术，行动不便，日常活动也有困难，还需每周去看医生以及做复健，认为入狱时间长对他不利，恳请法官判他罚款或坐牢六个月就好。

控方则表示，被告对四名女子进行性剥削，造成她们伤害，吁请法官判他坐牢15个月。

法官指出，被告为了自己的私欲非礼四名受害者，最终判被告坐牢15个月。