冠病病患曾八次到访嘉龙威购物商场食阁

（早报讯）卫生部昨天（7月9日）公布27个曾有冠病病患到访的新增地点。其中，位于嘉龙威购物商场（Kallang Wave Mall）的My Kampung食阁，曾有病患八次到访。当局吁请在同时段到访的公众，在到访日期的14天内密切留意健康状况。

这些新增地点包括：

嘉龙威购物商场的My Kampung（6月30日下午5时25分至6时；7月3日下午12时30分至1时，以及下午5时26分至6时；7月4日下午5时25分至6时；7月5日下午5时25分至6时；7月6日下午12时30分至1时，以及下午5时25分至6时；7月7日下午5时25分至6时）

芽笼东巴刹与熟食中心（6月25日中午12时10分至12时50分）

菜市路亿达商业园（Viva Business Park）的Decathlon（6月25日下午12时40分至1时20分）

福南购物商场（6月26日下午4时40分至晚上7时15分）以及商场里的Expressions瘦身美容中心（7月4日下午12时零6分至1时）

慕斯达法购物中心（6月26日晚上7时25分至8时）

厦门街72号的Nouri餐馆（6月26日晚上7时40分至11时28分）

裕廊坊（6月28日早上10时35分至中午12时）

勿洛北1街的Kopitiam食阁（6月28日中午12时至下午4时）

沈氏道109号的亚汉D24苏丹榴梿（6月28日下午4时30分至5时30分）

白沙浮广场（6月28日傍晚6时至6时30分）

诺维娜广场Square 2的Jollibee（6月28日晚上7时25分至8时零5分）

吉利福中心Clifford Centre的Heavenly Wang（6月29日下午1时10分至4时）

小印度的Little India Arcade（6月29日下午3时零5分至3时50分）

唐城坊（6月30日早上11时50分至中午12时30分）

麦奈雅路（McNair Road）的昇菘超市（6月30日晚上7时30分至8时零5分）

裕廊西城（Westgate）的马光中医诊所（6月30日晚上7时50分至9时45分）

珍珠百货商场（7月1日下午12时40分至1时10分；7月5日早上11时45分至中午12时20分）

加基武吉2道的Kaki Bukit AutoHub（7月2日早上9时25分至10时10分）

巴西立72街的Sedap咖啡店（7月2日下午12时30分至1时）

惹兰巴株第4A座小贩中心（7月2日下午5时25分至6时）

裕廊IMM商场的ANDES by ASTONS（7月3日晚上7时20分至10时20分）

滨海堤坝Marina Barrage（7月3日晚上10时至10时45分）

旧机场路第51座小贩中心（7月4日早上11时20分至中午12时；7月7日早上11时20分至中午12时）

森林商业中心（7月4日下午5时50分至6时20分）

乌节路威士马广场的Picnic食阁（7月4日晚上9时20分至10时零5分）

兀兰E4工业园的新加坡安全驾驶中心（7月5日早上7时55分至10时15分）

恭锡路55号的The Guild餐馆（7月5日晚上8时20分至9时30分）

卫生部指出，曾与确诊病例有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。

为安全起见，在同时段到访上述地点的公众，如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。