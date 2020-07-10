擦撞并行货车后 休旅车加速离去

（早报讯）银色奥迪休旅车高速过弯，擦撞一辆并行的货车后加速离去，倒霉车主事后报警处理，上网呼吁其他司机帮忙提供事发片段，协助揪出不负责任的奥迪司机。

这起事件发生在7月8日晚上8时05分左右，地点是实里达快速公路（SLE）往武吉知马快速公路（BKE），靠近马公会道（Turf Club Avenue）的路段。

货车无端端被撞的司机廖先生（40岁，工程师）告诉《联合晚报》，事发时他正在回家的路上。

“事发地点有两条车道，我在右边行驶，一辆奥迪休旅车以相当快的速度逼近，并在我的左边车道超越我的车子。该处是一条弯路，奥迪疑似车速太快，超车时靠得太近，结果擦撞到我的货车的左后方。”

货车的行车记录器显示，休旅车在发生擦撞后没有停下，反而加速继续向前开。

“事发太突然，我当场被吓到，惊魂甫定后加速尝试追上去，但对方到了武吉知马快速公路后猛踩油门，失去踪影。”

廖先生说，他的货车前后都装有行车记录器，他事后检查画面，却发现前方行车记录器没有拍到车牌，后方的行车记录器则因拍摄的角度偏掉，同样没有拍到对方的车牌。有鉴于此，他无法向保险公司索偿。

“我的货车左后方车身和防撞杠被刮到，修车厂估计需要超过5000元的维修费。”

廖先生最后报警，并把相关视频上载到互联网，希望揪出奥迪司机。

警方受询时证实接到通报，调查正在进行中。