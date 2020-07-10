儿笑爸被砸脸 妻护儿也被打

（早报讯）火爆男醉酒关门撞到自己，儿子笑他，结果遭纸巾盒砸脸，妻子护儿，岂料男子问妻子“你想知道什么是痛吗？”，随后拿遥控器砸向妻子额头并掌掴辱骂她。

被告是50岁的阿里，他面对六项控状，包括欺诈、蓄意伤人、触犯妇女宪章、防止骚扰法令以及触犯公路交通法令。控方以其中四项提控。

案情显示，被告和妻子育有一名11岁儿子和一名14岁女儿。2018年12月25日晚上9时，被告喝醉酒自言自语，辱骂妻子和儿女。被告试图关门时，却撞到自己，儿子见状就嘲笑被告。

被告见儿子笑他，将纸巾盒扔向儿子砸中他的脸。妻子问儿子是否会痛，被告听到后，对妻子说：“你想知道什么是痛吗？”，然后拿起遥控器扔向妻子左额头。

妻子质问被告，他又掴了妻子一巴掌，妻子推开他后报警，被告仍继续对他们爆粗口。被告对妻子家暴，违反了个人保护令。

医疗报告显示，妻子左侧额头肿胀，轻微瘀伤，获两天病假。

此外，被告在2017年5月，带租户看屋子，声称屋子是由他管理，要求租户将房租交给他。事实是，他只是替公司打工，负责介绍屋子给租户，并不可以收房租。被告在2017年5月15日至8月14日，收取了2040元，还开了三张收据给租户，这三张并不是公司正式发出的收据。

被告还在去年9月12日凌晨，因与朋友聚会喝啤酒以及食用酒心巧克力，在骑电单车回家的路上打滑，受伤入院。

控方指出，被告并不只是掴掌妻子，他还向妻子扔不同的东西。

控方要求判被告至少监禁3个月，罚款1000至2000元，吊销驾照18个月。

被告求情时表示，为行为感到后悔，也和妻子分开了，正在卖房子。他承认自己的错误，希望法官可以轻判。

法官最后判被告坐牢10周，罚款1500元以及吊销驾照15个月。被告没有支付罚款，因此须坐牢多6天代替。