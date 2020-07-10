【投票日】旅居北京一国人 驱车1小时赶投票

（早报讯）旅居北京的国人今早赶在上班前到新加坡驻华大使馆投票，当中好些是首次在海外投票的选民。有人一大早驱车近一个小时，从北京郊区赶到大使馆投下神圣一票。

设在驻华大使馆的投票站今早8时开放前，有三四个选民在大使馆外等候。最早抵达的王珺（43岁，临床研究员）家住北京东北部的顺义区，距离大使馆约50分钟车程。为了赶早，他6时30分就从家出发，还特别向公司请了半天假。

王珺受访时说：“这次因为疫情，大选似乎不如以往激烈。不过竞选活动上网后，我们在国外也能紧跟大选节奏。”

本次大选共有6570人注册在10个海外投票站投票。据了解，注册到北京大使馆投票的海外选民有200多人。

属于东海岸集选区的何文龙（49岁，跨国公司总经理）第二次在北京投票。今晚他也邀请朋友到北京的家中，一起观看开票直播。

他说：“虽然身在海外，但我在新加坡长大，家人、朋友都在新加坡，我们都关心国家的未来，希望我的一票也能产生影响。”

何文龙过去一个多星期通过互联网追选情，确保今天把手中一票投给最佳候选人。他表示，自己最关心的课题是新加坡如何面对全球化的挑战和外部激烈的竞争。

他担忧地说：“在海外这些年，我看到世界快速发展，新加坡和我的下一代要如何保持竞争力，这是最大的挑战。”

出于防疫考虑，大使馆为投票做了特殊安排，如采取安全距离、测量体温，并要求选民在进入使馆前，按照北京当地的防疫要求出示健康宝。