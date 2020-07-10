【投票日】多个反对党批选举局延长投票时间

（早报讯）少数投票站今天直到傍晚仍出现人龙，新加坡选举局宣布将投票截止时间从今晚8时延长至10时，引来多个反对党的批评。

新加坡民主党对选举局延长投票时间表达抗议，并表示这意味着一些投票站将没有该党的竞选代理在场检查票箱，影响选举结果的可信度。

民主党指出，投票时间突然延长两小时是异常情况，与往届大选的做法不同。该党发文告指出，由于投票原定晚上8时截止，他们的一些竞选代理无法继续待在投票站。

“这意味着我们的一些投票站在密封投票箱时，我们的人员无法在场监督，这将影响选举结果的可信度。我们呼吁选举局撤除延时的决定，根据之前的计划，让投票在8时准时截止。”

国民团结党秘书长黄俊宏则表示，对于选举局宣布投票时间将延长至晚上10时，该党感到“意外”，但也表示“我们不能做什么”。

在三巴旺集选区参选的黄俊宏说：“我们之前已经反对在疫情期间举行这场大选，原因大家都清楚。”

他也批评选举局“最后一分钟”宣布延迟关闭投票站的做法，让该党监票员承受更多压力。

人民之声秘书长林鼎则狠批选举局的决定“无法容忍”和“完全混乱”。

林鼎说，该党党员今天提早来到各个投票站。他说：“根据我们的观察，截至下午4时，只有少数的选民前来。”

在惹兰勿刹集选区参选的林鼎说：“我们保留挑战这个决定及后果的权利。”

新加坡人民党秘书长谢镜丰则认为，延长投票时间与傍晚7时至8时为履行居家通知或身体不适者而设的特殊投票时段重叠，让他感到担忧。

谢镜丰说：“我们立即通知了我们的监票员注意安全。最重要的是他们要保护好自己，并为了家人注意安全。”

在碧山-大巴窑集选区参选的谢镜丰表示，“我们已经请他们在今晚10时（最后一名选民离开后）离开，见证投票箱密封的过程。”

红点同心党主席李娟回应选举局延长投票时间的决定时指出，投票站大排长龙，显示了新加坡人强烈的投票意愿。

在裕廊集选区参选的李娟说，“（我们）了解发生了意料之外的状况，这对于每个当值的人来说都是不容易的。”

她说，希望大家都安全、健康。

在麦波申单选区参选的人民力量党秘书长吴明盛则在该党面簿专页通过直播，回应选举局延长投票时间的决定。

吴明盛对选举局的决定表示不满，并表示投票时间的延长并非该党的责任。

吴明盛也指选举局未事先通知该党的监票员若要留在投票站至投票结束，需要穿戴个人防护装备（PPE）。

他感叹：“还好我们能为竞选代理们提供个人防护装备。试想一下，如果投票时间延长至今晚10时，但没有任何竞选代理在场，会发生什么事？”

吴明盛要求选举局就此事作详细解释。

新加坡前进党则表示，该党致力维护在新加坡的民主机制。有鉴于此，该党认为这次前所未有的“最后一分钟”延长投票时间是“非常不寻常”的，并且会影响选举的公正性。该党认为，在原定结束投票前90分钟宣布延长投票时间，凸显了决策的“武断性及临时性”，很明显是“未充分考虑影响及后果”而作出的决定。

前进党认为，这是由于计划不周、在疫情期间匆匆举行大选的欲望而直接造成的，无视公众健康以及民主程序，这样做也会破坏我国民主的合法性。

因此，该党呼吁当局按照原定计划，在今晚8时结束投票。

新加坡民主联盟主席林睦荃表示，对选举局延长投票时间一决定感到十分惊讶。

民主联盟说，这从未在新加坡历届选举中发生过，也质疑选举法令是否允许选举局这样单方面作出延长投票时间的决定。

因投票时间延长，部分投票站将没有竞选代理在场监督投票箱，民主联盟因此要求选举局对此决定进行合理解释。