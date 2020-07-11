毕丹星：成绩出乎所料 国家还有艰巨挑战须助团结国民

（早报讯）东部版图进一步扩大对工人党来说是“意外的惊喜”。该党秘书长毕丹星指出，本届大选在艰难情况下举行，工人党下来仍须为持续进行的抗疫工作协助团结全国人民。

毕丹星今天凌晨在工人党总部与团队透过网络直播发表胜选演说后，于总部外接受记者的访问，表情相当凝重。

他说：“我非常感谢后港、阿裕尼和盛港的选民把信任的一票投给我们的团队，但我同时也身感责任重大。其实我并不特别雀跃，反而觉得眼前有很多工作要做。我也一再向其他候选人强调，虽然取得胜利，也要确保脚踏实地，继续在选区耕耘。”

当被问及他是否因这次工人党交出漂亮成绩单而感到意外时，毕丹星指出，竞选期间工人党一再提醒选民，国会反对党议员可能全军覆没，这并不是开玩笑的，他也认为这是一场难打的硬仗。

毕丹星承认成绩出乎该党所料。“我只能够说，经过一段时间后，选民开始熟悉并接受工人党的政治主张。我想这是最令我满意的一点。”

他指出，工人党能有今天的成绩，也因前人为后人铺的路；除了本届大选引退的前秘书长刘程强之外，过去两届大选还有许多参选但落败的工人党人，他们都付出了努力。

“他们协助一步一脚印地打造党的声誉。现任领导团队因此有责任延续这个传统，确保工人党一直是能够满足新加坡人诉求的政党。”

由于攻下一个全新的四人集选区，工人党在国会的议席一下从六个增加至10个。不过，毕丹星认为，这与工人党要拿下国会三分之一议席的中期目标仍有距离，也远远不足以对执政党的修宪案进行强烈表决。

他说：“这还不能算是巨大的突破。我们还必须专注于加强工人党作为一个专业组织的实力，并确保工人党代议士能在国会发表讲话时言之有物。”

他指出，工人党下来将仔细检讨这次的竞选策略。他也不对人民行动党这次的全国得票率下跌多置评。