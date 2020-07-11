陈振声：行动党得票率减近八个百分点并不小

（早报讯）贸工部长陈振声认为，这次大选执政党得票率减少近八个百分点并不小。

被问及会否担心本地选情会像其他国家那样出现钟摆效应时，陈振声反问记者这是媒体观察到的正常现象吗？他强调八个百分点并不小。至于选票未来会在执政党与反对党间每届选举来回摆荡，他表示有可能，顿了一下才说：“但可以理解。”

不少人视这次大选为人民行动党第四代领导团队的考验，对此陈振声说：“其实我们没有分第几代，有事我们就一起应对，这是我们一贯的思维。”

由陈振声领军的行动党丹戎巴葛集选区团队在本次大选，以63. 13％的得票率击败前进党团队。

行动党团队今早到中峇鲁熟食中心谢票，陈振声以华语接受《联合早报》的采访。

这次疫情中的大选，陈振声必须兼顾贸工部与选战，期间有其录音外流的事件发生，这会否影响他未来的行事作风？

陈振声说，被攻击是预料中事，这是现今世界会出现的情形，他只能保持专注力，继续服务居民，做到问心无愧。不过他认为，这样的发展对本地政治文化并不好。

就新加坡政坛还有没有能力以华语辩论政策一事，陈振声说：“我不能帮别的政党说话，只能从我们的角度说，我们会有的。”

此外，陈振声也表示疫情中一刻也不能放松，近来每天都在工作，有时候只能在办公室里睡觉，但一如既往，今天马不停蹄必须继续工作。