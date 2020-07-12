“祝语栏”误当“备注栏” 取货留言写蛋糕上

（早报讯）一个太“大意”，一个够“白目”，结果闹笑话！

粗心网友首次上网预购生日蛋糕，填写订单时误把“祝语栏”当做“备注栏”，写了“由阿尔伯特取货”给店家，店家也真的白目可以，直接把“留言”写在蛋糕上，顾客一家人收到蛋糕时看傻了眼，随之一阵爆笑。

网民Windez Tay在面簿贴文，声称为了庆祝兄弟生日，上网向一家知名蛋糕店订购1公斤48元的荔枝马提尼蛋糕，并在留言栏里写下“Will be collected by Albert”（既“由阿尔伯特取蛋糕”的意思）。

他说，这是他第一次上网预购蛋糕，看到留言栏就直接注明取货人的名字。他丝毫没有察觉自己摆乌龙，直到蛋糕送上门，才发现蛋糕上除了有五颗荔枝作为装饰点缀外，没有生日快乐或是祝福语的字样，反而是写上了“由阿尔伯特取货”。

他这才发现，自己早前上网订蛋糕时，误把“祝语栏”当成了“备注栏”，结果大闹笑话。

网民收到蛋糕，满心期待地打开盒子，看到蛋糕上的留言时都忍不住大笑一场，笑称“真是个难忘的生日”。

该面簿贴文在网上流传，有超过6000人转发，吸引超过900人留言。

不少网民发笑之余，指顾客本身虽然粗心，但这样的留言一看就知不是祝福语，蛋糕店或许应该事先打电话向顾客确认。