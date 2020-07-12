三兄弟棒打鸳鸯 纠众到妹男友家闹事打架

（早报讯）3兄弟棒打鸳鸯，纠众到妹妹男友家对质，与妹妹男友家人一言不合打群架，5人因滋事打架罪被捕。

这起事件发生本月10日晚上7时12分左右，地点是大巴窑1巷第106座组屋9楼一个单位。

《新明日报》记者联络上事故中男友的母亲西蒂（53岁，家庭主妇）透露，当时她与丈夫（57岁）出外回家时，赫然发现24岁的三儿子和3名男子扭打在一起，丈夫立即上前阻止。

“我担心丈夫与儿子安危，马上报警，警员抵达后，双方才停手，对方两人鼻子流血。”

她指出，前来闹事的人是儿子女友的兄弟，因为不想妹妹与儿子拍拖，所以前来她家闹事，当时只有儿子在家。

“过后，我还看到女方家约5人在场，包括儿子女友的阿姨等人，但出手的只有三人。”

西蒂透露，儿子与女友都是送餐员，女友今年才20岁，双方交往三四个月，女友时常到她家聊天，包括吃饭，但没有过夜。

“即使不想两人在一起，也不应该到我家来闹事。我门外一瓶脚踏车润滑油也被打翻，导致地面都是油渍，警员告诉我说会通知市镇会工作人员前来清理。”

另外，西蒂的邻居谢先生（68岁）向记者透露，当时听见吵架声，警方约晚上8时抵达，指示他进屋勿出外，不知道邻居家为何发生打架。

警方受询时指出，当时警方接获投报，5人因涉及滋事打架罪（affray）被逮捕，年龄介于24岁至57岁。警方尚在调查中。根据西蒂透露，被逮捕的包括她的丈夫与儿子和上门闹事的儿子女友兄弟3人，他们目前正在协助调查。