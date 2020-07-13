祝语栏写取货人名字 师傅不谙英文闹笑话

（早报讯）粗心网友首次上网预购生日蛋糕闹乌龙，在祝语栏直接注明取货人名字，蛋糕师傅不谙英文，把字句原原本本写在蛋糕上，闹出大笑话。

《联合晚报》昨日报道，网民Windez Tay在面簿贴文声称，首次上网向松园（The Pine Garden）蛋糕店订购荔枝马提尼蛋糕，却误把“祝语栏”当做“备注栏”，写下“Will be collected by Albert”（即“由阿尔伯特取蛋糕”的意思），蛋糕师傅也直接把字样写在蛋糕，让顾客一家收到蛋糕时看傻了眼。

松园蛋糕店的负责人曾伟告诉《联合晚报》，由于蛋糕师傅的工作只是照着订单制作，但恰巧接单的蛋糕师傅不谙英文，直接照着订单上的留言写上蛋糕，才会闹出笑话。

他说，员工每天打印订单时都会快速检查一遍，当天可能漏掉这个留言。不过，由于过去也有不少顾客为了戏弄朋友，在留下搞笑的留言，所以员工可能因此而不以为意。

“若顾客在取货时已经发现蛋糕祝语出错，并第一时间向店员反映，我们一定会为顾客更换蛋糕。”

他表示，事后已经联络上顾客，并且提议赠送小蛋糕作为补偿，但是顾客拒绝，也没打算继续追究。

他说，为了避免再闹出笑话，已经修改网页，直接列出“写在蛋糕上的留言”的栏目，让顾客能更清楚了解意思，以免再造成误解。