持刀图捅男友父 17岁少女缓刑监视21月

（早报讯）从企图谋杀改控为持危险武器蓄意伤人，17岁少女今早被判缓刑监视21个月。

《联合晚报》早前报道，去年9月30日傍晚6时许，17岁的赖丽婷在马西岭坡第126座组屋楼下，持刀企图捅60岁的斯瓦兰，疑有意图致死他。案发当时，斯瓦兰的儿子拉缪星是赖丽婷的男友，曾在入院前和她同住，据悉两人已分手。

拉缪星曾被控谋杀，指他在去年9月24日与30日之间与赖丽婷串谋，想要谋杀自己的父亲斯瓦兰，但此控状后来被撤销。

赖丽婷的控状则从企图谋杀改控为持危险武器蓄意伤人，早前已认罪，在接受缓刑监视评估后，今早被判接受21个月的缓刑监视，完成80小时社区服务，而且每晚11时至隔天清晨5时30分之间必须留在家中。

被告的父母也必须以5000元担保金担保她在缓刑期间保持良好行为。

9月30日下午2时20分，斯瓦兰接到医院来电，指儿子拉缪星入院。他赶往医院时，见赖丽婷在病房内，便让她把儿子的衣物整理好后拿给他。

赖丽婷答应，当天傍晚赴约时，手握一把刀对着斯瓦兰，有意伤害他。斯瓦兰试图自卫，却在过程中被对方割伤双手的其中四根手指。

主控官庭上提到，被告曾被诊断出患有严重抑郁症和焦虑症，建议在缓刑条件中加入接受治疗，但基于被告的精神评估报告中并没有指出主控官提及的病症，法官认为让父母负责确保女儿的精神状况不再复发。（人名译音）