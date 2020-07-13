违反安全距离措施 12外国人被逐出境

（早报讯）12名外国人在阻断措施期间违反安全距离措施被驱逐出境，不得再进入我国。

移民与关卡局今早发文告，称12名年龄在20至37岁之间的外国人，由于在阻断措施期间，没遵守相关的安全距离措施，已被驱逐出境，并不得再进入我国。

移民与关卡局也公布了被驱逐12人的身份，分别为九男三女。

其中一人是23岁的马国男子阿维尼斯，他是工作准证持有者，他于今年4月18日邀请朋友到家中喝酒，随后骑电单车送朋友回家。他们经过义顺6道时遇上临检，酒测结果显示他酒精含量超标，阿维尼斯随后被控酒驾以及面对两项冠病19（临时措施）法令2020控状。

根据文告，他认罪后被罚款4000元，工作准证也在定罪后被取消。阿维尼斯也已在6月5日被逐出境，日后也禁止进入我国。

另一名中国籍女子程凤昭（37岁）则在今年4月19日以及5月5日，两度让冯姓男子进入住所，提供按摩以及手淫服务。警方在扫黄行动中，于惹兰甘马挽一带的公寓单位内将她逮捕。

根据此前报道，程凤昭面对两项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名。她持工作准证，本应在餐厅当服务员，但抵达新加坡后没去报到，而是上网打广告，在租来的公寓内提供按摩和手淫服务，每次100元。她已在6月10日被驱逐，不得再进入我国。

10男女在单位办“读书会”后被控，全数驱逐出境。

住在金吉路店屋的阿维纳什（27岁，Avinash Kaur）、沙贾地夫星（21岁，Sajandeep Singh）和那地夫星（20岁，Navdeep Singh）于5月5日，从早上开始分别允许7名友人进入家中，抵触法令被控。

根据报道，一名被告涉邀请友人来家里讨论功课，并一起上网课，另两名被告则被邀请来带东西回印度。

移民与关卡局透露，10人都是印度籍，有持学生证者，也有持工作准证的。他们认罪后被判罚款2000至4500元，准证被取消，10人也在6、7月间被驱逐出境，不得再进入我国。