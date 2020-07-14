非法买卖软气枪 男子与买家皆吃牢饭

（早报讯）男子试图把在马国购买的软气枪走私到我国转卖，结果在关卡被拦截，他也当场供出一名买家的身份，结果双双换来牢狱之灾。

两名被告是林素明（31岁）与李俊民（47岁，航空交通管制员），他们分别面对9项与6项抵触军火与爆炸物法令（Arms and Explosives Act）等控状。

根据案情，被告林素明在2018年7月2日早上11时，从新加坡驱车到马来西亚柔佛州新山的一家店铺购买两把软气枪，他随后把软气枪拆卸成几个部分，再将零件分开藏在车内的驾驶座、乘客座下方和他的背包。同日下午5时许，林苏明开车到兀兰关卡，试图偷运两把软气枪进新加坡。

不过，关卡人员发现事有蹊跷，当场从他车上搜出两把软气枪的零件和折叠刀。被告事后坦承他曾走私软气枪，偶尔会转卖给朋友或在网上出售，从中获利。

警方后来从他的住家搜出一包弹丸，他也向警方供出曾向他购买软气枪的李俊民。

警方隔天突击李俊民的住家，搜出三把软气枪和不少弹丸等。调查显示，李俊民2016年透过网上交易平台Carousell向林素明购买一把军用刀，以便在钓鱼时派上用场。林素明后来向他推荐软气枪，凑巧他有兴趣购买软气枪当收藏品，因此前后购买了三把软气枪。

法官最终判李俊民坐牢两周罚款6000元，林素明坐牢12周罚款1万元，并批准二人处理私事延期服刑的请求。