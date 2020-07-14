职总力挺黄志明续任秘书长

（早报讯）全国职工总会今天（7月14日）发表声明，力挺在大选中落败的总理公署部长黄志明，继续出任职总秘书长。

在两页的声明中，职总会长雷家英代表职总的21人中央委员会指出，全体中委一致支持黄志明继续担任秘书长一职。

由黄志明领军的人民行动党盛港团队，在7月10日的大选中，以47.87％的得票率，不敌工人党的后起之秀，与下届国会无缘。

大选落幕后，李显龙总理曾表明，黄志明将继续担任职总秘书长一职，但该职务多年来由内阁成员出任，有分析对黄志明未来是否具备足够的政治影响力来代表工人存疑。

雷家英指出，过去40年来，职总秘书长一职确实是由内阁成员出任，这两个角色虽然密不可分，但事实上是相互独立的。

她说：“作为职总的一个民选职位，（秘书长一职）是一个独立于政治任命的职位。”

雷家英也对黄志明的贡献表示肯定。她说，黄志明加入职总以来在保障员工生计方面不遗余力，并且透过多项措施协助提升员工技能，包括推动劳资合作成立企业培训委员会。冠病疫情期间，黄志明也带头成立职总就业保障联盟（Job Security Council），为受影响的员工提供更及时的援助。迄今，共1万2000名员工获得职业配对。

雷家英说：“他一次又一次地展现出他关怀工友的心，也证明了他的能力。”

雷家英指出，我国眼前挑战重重，职总会坚定不移地继续履行使命，协助本地员工。

“黄志明过去两年为工友推动许多有益的措施，我们必须持续下去。我们将本着团结的精神，与大家并肩前行。”

曾是三军总长的黄志明2015年踏入政坛，隔年受委出任教育部长（学校）兼交通部第二部长。他在2018年5月先是转任总理公署部长，再接过职总秘书长的棒子，是第四代领导班子中的重要一员，如今意外落马，仕途备受关注。