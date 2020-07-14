阻断期间帮阿窿追债抵债 青年判入改造所

（早报讯）阻断措施期间帮阿窿追债抵债被捕的20岁青年，称照片在社交媒体上流传，让他“彻底醒悟”，认清自己的过错，今早被判进入青年改造所至少12个月，以及从释放日开始吊销持各级驾驶执照资格12个月。

《联合晚报》早前报道，今年20岁的蔡俊勇（译音）于今年5月26日被控八项控状，包括三项触犯放贷人法令罪、两项无照驾驶、两项无汽车保险驾驶，以及一项触犯冠病19（临时措施）法令2020的罪状，指他在今年4月9日凌晨12时至清晨6时之间，无故离开位于勿洛水池路的住所，到荷兰巷追债。

他是全职国民服役人员，在今年3月向名叫“Jasper”的阿窿借了800元，阿窿不久逼他偿还1200元，他无法偿还，为了抵债，答应帮阿窿当跑腿，向另外八名欠债人追债。 被告在4月6日至9日之间犯案，在没有执照的情况下租车，开车到后港、淡滨尼和荷兰巷一带的组屋追债，用脚踏车锁链将三间组屋的铁门上锁，然后在楼梯口写上了“O$P$”以及欠债人的名字。

他的代表律师曾提到，被告因为在阻断措施期间犯案，引起社会热烈的关注，照片在社交媒体上流传，让他“彻底醒悟”，认清自己的过错。

来自破碎家庭的被告，14岁被迫自力更生，这事件在社交媒体上曝光后，他的大哥主动联系并表示有意将他带上正途。

经过评估后，主控官指被告适合进入青年改造所，法官最终判他进入青年改造所，并批准被告申请，让他延期至9月15日开始服刑。