日产GTR疑失控 隧道内撞马赛地

（早报讯）一辆日产（Nissan）GTR跑车疑在隧道失控撞上马赛地，两名司机拒绝送院。

这起车祸发生在上星期六（7月11日）凌晨3时32分，于中央快速公路（CTE）往实里达快速公路（SLE）的隧道，马赛地轿车的行车记录器拍下经过，视频也在面簿流传。

根据录像，一辆银色的日产GTR跑车当时从马赛地的后方快速逼近，瞬间失控打滑，车身一边打转一边冲向隧道墙壁。镜头随之一阵晃动，镜头跟着拍到跑车撞墙再撞马赛地，跑车零件纷纷脱落的一幕。

两辆车相撞后没有马上停下，继续连转几圈才停下。

根据另一目击者拍到的视频，名贵的日产GTR跑车，车头和车尾都被撞到毁不成形，黑色马赛地也同样遭殃，车头被撞凹，右车身也毁坏不堪。

两名身穿黑衣的男子，当时就坐在跑车旁，望着跑车发呆。

警方受询时已经证实意外的发生，涉及车祸的两名司机拒绝送医，调查在进行中。

第二起意外发生于昨早约凌晨２时，地点是汤申路上段往三巴旺的十字路口。根据读者的面簿贴文，一辆黄色蓝宝基尼及一辆货车在十字路口相撞，跑车随后撞上红绿灯。

蓝宝基尼事后卡在路旁草坪上，在左边黑色的货车则横向着跑车，两辆车都停下且开了车门，路旁的围栏也被撞歪了。

蓝宝基尼左车身看似被撞凹，货车的车头右边则毁坏。

一名黑衣男子过后从跑车下车，另一名白衣男伸手扶他，货车司机则继续坐在司机座位。

警方证实收到这起车祸的通知，也表示一名59岁的男货车司机和27岁的女跑车乘客在神志清醒的情况下送往邱德拔医院，调查还在进行中。