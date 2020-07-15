圣淘沙名胜世界宣布裁员

（早报讯）受疫情冲击，圣淘沙名胜世界今天中午宣布裁员，但未透露裁员人数。这是圣淘沙名胜世界在本地开业10年半以来第二次大规模裁员。受影响员工今天接获通知，据消息人士说，他们多数是马国员工。

名胜世界发文告说，因为疫情对旅游业的“毁灭性冲击”，也为了应对未来挑战，名胜世界必须转型，重新出发。

“我们已精简运作资源，让名胜世界能保持灵活，并迅速应对未知环境的各种状况。”

文告说，在最后一轮的检讨中，名胜世界经过谨慎考量和咨询的透彻过程，做出了“艰难决定”，进行一次性的人力精简措施。

发言人也说，过去数月来，公司已针对所有成本进行检讨，取消了非必要的花费，管理层也减薪多达三成。

目前未证实被裁退的多是本地还是外籍员工，但名胜世界表示，公司抱以长远眼光看待人手需求，包括考虑维持以新加坡人为核心的劳动队伍。

旅游景点、度假胜地及娱乐业雇员联合会（AREU）已与圣淘沙名胜世界合作，确保受影响职员获得公平赔偿和就业援助。

工会与名胜世界进行多次讨论，减少薪金和人力的缩减。为了保护工作与生计，AREU、职总属下的就业与职能培训中心（e2i），以及多个政府机构联合推出一系列工作坊和计划，为受影响的员工提供培训和就业援助。

旅游局局长陈建隆也表示，将与名胜世界和其他政府机构紧密合作，提供所需支援，包括为受影响员工提供就业匹配。