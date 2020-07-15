惊悉儿是色魔 母晕倒小贩中心

（早报讯）20岁俊俏儿原来是“变态色魔”，性侵19人后被监22年。母亲读报得知后，在小贩中心崩溃晕倒。她坦言过后因此遭人白眼，痛心疾首道：“我生命中的男人都靠不住！”

然而她也说，毕竟是自己的亲骨肉，她做不到置之不理。若儿子肯改过自新，她会选择原谅。她也自责说，儿子做出如此伤天害理的事情，令她觉得自己是一个失败的母亲。

《联合晚报》早前报道，一名20岁青年莫哈默安迪两年内强奸、性侵、恐吓多达19名少女。受害人喊叫与反抗时，他更以暴力逼对方就范。法官于今年6月12日判他坐牢22年与打鞭24下，并指这是最恶劣与令人震惊的性罪案之一。

安迪的母亲琳达接受《新报》采访时透露，她知道儿子惹上麻烦，但儿子没有跟她说详情，也不让她去法庭，因此她直到事情见报后才得知真相。

在小贩中心当厨师的她，是通过她老板才得知此事。她说：“当时老板拿着报纸读到第一段，我的脑海中就一片空白。试想得知你的儿子是一名强奸犯，要被监禁22年……”

琳达说，新闻出街后，她便不断遭邻居白眼，亲友也责怪她没当好一名好母亲。甚至，家门外会出现打开的饭盒，琳达表示担心被人下毒所以也不敢吃。她难过地说，两任丈夫都因故入狱，小儿子也因涉及非法放贷正在接受劳改。

如今大儿子又做出这样的事，她受访时痛哭失声：“我告诉他，只要他肯改过自新，我会原谅他。他是我儿子，我不能不管他，我必须原谅他。”